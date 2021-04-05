Afyonkarahisar'da metruk binanın çatısı otomobilin üzerine düştü - Son Dakika

Afyonkarahisar'da şiddetli rüzgar nedeniyle metruk bir binanın sac çatısı, otomobilin üzerine düşmesi sonucu maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Burmalı Mahallesi 146 Sokak'ta şiddetli rüzgardan sabaha karşı metruk bir binanın çatısı, yaklaşık 20 metre ilerideki, önce Remzi Esenlikler'e ait evin çatısındaki güneş enerjisi sistemini devirdi, sonra da Mustafa Yalçın'a ait park halindeki 03 ABM 683 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Maddi hasarın oluştuğu olayla ilgili Remzi Esenlikler, AA muhabirine, dün geceki rüzgarın şiddetli olduğunu söyledi.

Olayı komşularının haber vermesiyle öğrendiğini anlatan Esenlikler, "Eve geldik ve bu enkazı gördük. Durumu valilik ve belediyeye ilettik. Zararım yaklaşık 3 bin lira. Komşunun otomobilinde 10 bin liralık hasar var. Aracın tavanı göçmüş, camları kırılmış. Şu anda enkaz kalkmadığı için net bir şey söyleyemiyoruz. Allah'a şükür yaralı yok. Önemli olan cana gelmesin, mala gelsin." ifadelerini kullandı.

Otomobilin sahibi Mustafa Yalçın da borcunu yeni ödediği aracında oluşan 10 bin lira değerinde oluşan maddi hasarın karşılanması için yetkililerden yardım beklediğini ifade etti.