Fuar Alanı olarak bilinen mesirelik alanda kimliği belirsiz kişi veya kişiler, girdikleri tuvalette pisuarlarına zarar verip alaturka bir taşı yerinden çıkararak çaldı.

Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şaşkınlık yaratan hırsızlık! Çalınan eşyayı duyanlar kulaklarına inanamadı - Son Dakika

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