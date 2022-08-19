Şaşkınlık yaratan hırsızlık! Çalınan eşyayı duyanlar kulaklarına inanamadı - Son Dakika
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Şaşkınlık yaratan hırsızlık! Çalınan eşyayı duyanlar kulaklarına inanamadı

19.08.2022 20:22

Afyonkarahisar'da yaşanan bir hırsızlık olayı şaşkına çevirdi. Umumi tuvalete giren şahıslar, pisuarlara zarar verip bir alaturka tuvaletin taşını ise çalarak ortadan kayboldu.

Afyonkarahisar'da yaşanan hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. Kent merkezi Yenice mahallesinde bir umumi tuvalete giren hırsızlar, çaldıkları eşyayla herkesi hayrete düşürdü.

TUVALET TAŞINI ÇALDILAR

Fuar Alanı olarak bilinen mesirelik alanda kimliği belirsiz kişi veya kişiler, girdikleri tuvalette pisuarlarına zarar verip alaturka bir taşı yerinden çıkararak çaldı.

Bir garip hırsızlık olayı! Çalınan eşya herkesi hayreti düşürdü

60 BİN TL'LİK HASAR

Meydana gelen olayda tuvalette büyük hasar meydana geldi. Pisuarları kıran hırsızlar, işletmeye 60 bin TL'lik zarar verdi.

Bir garip hırsızlık olayı! Çalınan eşya herkesi hayreti düşürdü
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Bir garip hırsızlık, tuvalet taşını çaldılar Bir garip hırsızlık, tuvalet taşını çaldılar Afyonkarahisar'da umumi tuvalete zarar verildi Afyonkarahisar'da umumi tuvalete zarar verildi
Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şaşkınlık yaratan hırsızlık! Çalınan eşyayı duyanlar kulaklarına inanamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şaşkınlık yaratan hırsızlık! Çalınan eşyayı duyanlar kulaklarına inanamadı - Son Dakika
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