Afyonkarahisar'da yaşanan hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. Kent merkezi Yenice mahallesinde bir umumi tuvalete giren hırsızlar, çaldıkları eşyayla herkesi hayrete düşürdü.
Fuar Alanı olarak bilinen mesirelik alanda kimliği belirsiz kişi veya kişiler, girdikleri tuvalette pisuarlarına zarar verip alaturka bir taşı yerinden çıkararak çaldı.
Meydana gelen olayda tuvalette büyük hasar meydana geldi. Pisuarları kıran hırsızlar, işletmeye 60 bin TL'lik zarar verdi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Şaşkınlık yaratan hırsızlık! Çalınan eşyayı duyanlar kulaklarına inanamadı - Son Dakika