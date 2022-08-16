Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

16.08.2022 21:00
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemeye göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemeye göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki otomobil Afyonkarahisar- Antalya kara yolunda Sinanpaşa ilçesine bağlı Serban Beldesi yakınlarında çarpıştı. Kazada, bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, yaralıları sıkıştıkları araçlardan çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Karahisar, Serban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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