Motosiklet sürücüsü yaşlı adam karıştığı kazada ağır yaralandı - Son Dakika
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Motosiklet sürücüsü yaşlı adam karıştığı kazada ağır yaralandı

27.07.2022 11:39
Motosiklet sürücüsü yaşlı adam karıştığı kazada ağır yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar Eskişehir kara yolunun 20'nci kilometresindeki Gazlıgöl'de meydana geldi. Gazlıgöl beldesi istikametine gitmek için kavşaktan çıkan motosiklet ile Eskişehir istikametine seyreden 25 yaşındaki H.Ç isimli gencin kullandığı 26 TY 287 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü 73 yaşındaki H.T. metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik açısından yolu kısa süreliğine trafiğe kapattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet sürücüsü yaşlı adam karıştığı kazada ağır yaralandı - Son Dakika

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