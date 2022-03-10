Afyonkarahisar'da mezarlıkta define aradıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde mezarlıkta define bulmak için izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şıhlar Mahallesi Zafer Caddesi'nde eski mezarlıkta define arayan kişilerin kazı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerinde polis ekiplerini gören şüpheliler, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri önce M.G'yi, bir süre sonra ise metruk bir binadaki M.Ş'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde yanlarında H.B. ile M.A.D'nin olduğunu bildirdi.

H.B. ile M.A. da İlçe Emniyet Müdürlüğüne çağrıldı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.