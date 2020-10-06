MHP'den "Kan Ver Afyon" kampanyasına destek - Son Dakika

Afyonkarahisar MHP Merkez İlçe Teşkilatı, kentte ekim ayında başlatılan "Kan Ver Afyon" kampanyasına destek verdi.

Kent Meydanı'ndaki Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi'ne ait otobüsün önünde bir araya gelen Afyonkarahisar MHP Merkez İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu ve üyeleri, kampanya çerçevesinde kan bağışında bulundu.

MHP Merkez İlçe Başkanı Fahri Fevzi Kartal, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kan Ver Afyonkarahisar" kampanyası çerçevesinde teşkilat mensuplarıyla kan bağışında bulunduklarını söyledi.

Kendilerini kampanyaya Türkiye Afyonkarahisarlılar Platformu temsilcilerinin davet ettiğini dile getiren Kartal, şöyle konuştu:

"Ülkemizin içinde bulunduğu zorlu pandemi süreci sebebiyle kan stoklarında azalmaların bulunması nedeniyle bizlerden destek istendi. Biz de teşkilat olarak gerek Tük Kızılay'ın gerekse bize ihtiyaç olan her alanda devletimizin, milletimizin yanında olduğumuzu göstermek amacıyla kan bağışında bulunuyoruz."

Konuşmanın ardından teşkilat mensupları, kan bağışında bulundu.