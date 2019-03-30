Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da MHP'den Zafer Yürüyüşü

Afyonkarahisar'da MHP'den Zafer Yürüyüşü

1 saat önce

Afyonkarahisar'da Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı tarafından "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi.

Afyonkarahisar'da MHP'den Zafer Yürüyüşü, System.String[]
Afyonkarahisar'da Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı tarafından "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi.

Yerel seçimlere 1 gün kala gerçekleştirilen yürüyüş şehir merkezinde bulunan İmaret Cami önünden başlayıp, Anıt Park meydanına kadar devam etti. Partililerin ellerinde Türk ve parti bayrakları taşıdığı yürüyüşte, MHP'nin Afyonkarahisar'daki belediye başkan adayı Fatih Çetinkaya vatandaşları selamladı. Yürüyüş sırasında partililer zaman zaman "Fatih Başkan" diye slogan attı. Sorunsuz bir şekilde yürüyüşü tamamlayan partilere seslenen Belediye Başkan Adayı Fatih Çetinkaya, yarın aynı yerde zaferi kutlayacaklarını söyledi.

Milletimizin kararı başımızın üstüne

5 yıldır Afyonkarahisar için çalıştıklarını belirten Başkan Adayı Çetinkaya, ülkenin selameti için bedellerin ödendiğini söyledi. Çetinkaya şöyle devam etti; "Ülkemizin selameti için bedeller ödüyoruz. Bize kırılanlar, gücenenlerde oluyor ama 5 yıl sonraya baktığımız zaman görüyoruz ki yanında durduklarımızda doğruyu söylediğimizde bize itiraz edenlerde bir 5 yılın kaybolduğunu görüyorlar. Ben ikinci defa bu memleketin çocuğu olarak hemşehrilerime sesleniyorum Afyonkarahisar'ın kaybedecek bir ikinci 5 yılı daha yoktur. Bu 5 yıl telafi edilecek 5 yıl değildir. Yarın karar günüdür milletimizin kararı her türlü başımızın üstünedir. Biz şimdiden burada zaferi görüyoruz. Ceketimizi çıkaracağımız kolları sıvayacağımız ve gece gündüz demeden 1 saatimizi bile boşa geçiremeyeceğimiz bir 5 yıla hazırız. Yarın akşam burada İnşallah şükür namazı kılmaya zaferi kutlamaya hepinizi davet ediyorum." Yürüyüşe, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İl Başkanı Mehmet Kocacan ile çok sayıda partili katıldı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:08 Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, Afyon, Politika
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