Afyonkarahisar'da "mikrokredi" ile 1302 kadın kendi işini kurdu - Son Dakika

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mikrokredi Merkezi Afyonkarahisar Şube Müdürü Semih Çangal, kentte 11 yılda 1302 kadına 8 milyon 644 bin lira destek verildiğini belirtti.

Çangal, yaptığı açıklamada, vakıf bünyesindeki Mikrokredi Merkezi'nin Afyonkarahisar'da 2009 yılından beri hizmet verdiğini anımsattı.

Türkiye'deki 55'inci şube olduklarını aktaran Çangal, "11 yıldır Afyonkarahisar'da girişimci kadınlarımıza hizmet veriyoruz. Bu süreçte kentte 1302 kadına mikrokredi desteği verdik. Girişimci kadınlara 8 milyon 644 bin lira nakdi dağıtım yaptık. Bunlardan da 418 girişimci kadınımız programlarımızda çalışmalarını sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Çangal, mikrokredi uygulamasında, hiçbir maddi varlığı olmayan kadınların, mikrokredi almada diğerlerine göre öncelikli olduğunu vurguladı.

Mikrokredi programında sadece bir iş fikri olan dar gelirli kadınlara kredi verildiğini hatırlatan Çangal, şunları kaydetti:

"Mikrokredi programında 5 kişilik gruplar oluşturuluyor. Programda, grup uygulanması sayesinde gruptaki kişilerin birbirlerine yardımcı olması ve dayanışması sağlanır. Başarının temel faktörlerinden birisi kendine güven ve büyük hedefler koyabilmektir. Kadınlarımıza ekmek yapımı, kozmetik, konfeksiyon, iç giyim, gıda, ev yemekleri, el işleri, hayvancılık, tuhafiye, dericilik ve el sanatları gibi alanlarda gelir getirici faaliyette bulunan girişimcilere mikrokrediler veriyoruz."

Çangal, ayrıca, pandemi sürecinde de mikro girişimcilerinin bütün olumsuzluklara karşı dik duruşunun kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.