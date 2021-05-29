Afyonkarahisar'da millet bahçesinin ilk fidanları toprakla buluştu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yapımına başlanan Cirit Kayalığı Millet Bahçesi'nin ilk fidanları toprakla buluştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımlarıyla cuma günü temeli atılan Cirit Kayalığı Millet Bahçesi'nin ilk fidanları, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu, İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın katılımlarıyla dikildi.

Toplu Konut İdaresi tarafından ihalesi tamamlanarak yer teslimi yapılan 267 bin metrekare alan, tamamlandığında şehrin kalbinde cazibe merkezi olması hedefleniyor.

Fidan dikiminin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, projede vatandaşlara ait tüm sosyal donatıların en ince detayına kadar düşünüldüğünü kaydetti.

TOKİ'nin ihale ettiği yüklenici firma tarafından çalışmalara başlanan 267 bin metrekarelik millet bahçesinin ciddi bir çekim merkezi olacağını belirten Zeybek, şöyle devam etti:

"Burası, her yaş grubuna hitap edecek, her kesimi rahatlıkla memnun edecek, bir yaşam merkezi olacak. Millet bahçesi, millet kıraathanesi, peyzaj alanları, tematik ve hoş kokulu bahçeleri, kamelyaları, dinlenme alanları, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla, etkinlik ortamları, keyif mekanları ve kent mobilyalarıyla vatandaşlarımız için vazgeçilmez bir mekan olacak Cirit Kayalığı Millet Bahçesi'ni hizmete sunmanın şimdiden heyecanını yaşıyoruz."