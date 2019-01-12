Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da "Millet Kıraathanesi" Açıldı

Afyonkarahisar'da "Millet Kıraathanesi" Açıldı

1 saat önce

Afyonkarahisar'da Gedik Ahmet Paşa Kütüphanesi içerisinde oluşturulan "Millet Kıraathanesi" açıldı.

Afyonkarahisar'da
Afyonkarahisar'da Gedik Ahmet Paşa Kütüphanesi içerisinde oluşturulan "Millet Kıraathanesi" açıldı.

Açılışa, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, daire müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Afyonkarahisar'da yeni bir anlayışın devreye girdiğini dile getiren Vali Tutulmaz, kıraathanenin açılışında yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Her zaman kitap okuyalım ve kitaplarla haşır neşir olalım. Okuyamıyorsak bile onları başucumuzda tutalım. Onların ara sıra sayfalarını karıştıralım, diyoruz. Çünkü geleceğimiz bizim hayal kurmamıza bağlı, geleceğimiz bizim kurduğumuz hayalleri faaliyete geçirmemize bağlı.

Hayal kurabilmemiz için de kitap okumamız gerekiyor. Kitap okumanın illaki belirli konularda olması gerekmiyor. Okuyun, ne okursanız okuyun. Okudukça hayalleriniz genişleyecek, olaylara bakış açınız genişleyecek ve bu da ileride hem kişisel olarak bizleri, hem de ülkemizi daha iyi bir konuma getirecektir."

Yapılan konuşmanın ardından kıraathanenin kurdelesi kesilerek hizmete açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:10 Kaynak: AA

Mustafa Tutulmaz, Afyon, Güncel
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