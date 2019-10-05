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Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

1 saat önce

Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Ali Cevher (20) yönetimindeki 03 UY 392 plakalı minibüs, Afyonkarahisar- Şuhut kara yolunun 15. kilometresinde Seydi Yaşar (24) idaresindeki 03 AAP 111 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan Osman Cevher, (19) Enes Cevher (18) ve otomobilde bulunan Şaban Demirbaş (53) Mesut Yaşar (23), Kazım Erik (23) ile Umut Şahin (18) yaralandı.

Çarpışma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobil, motor kısmından alev aldı. Yangın, çevredekiler ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.


Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan araçlardaki yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Seydi Yaşar, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan otomobilden çıkarılan diğer yaralıların da durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:46 Kaynak: AA
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