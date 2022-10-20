AFYONKARAHİSAR - Minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - Minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı

20.10.2022 14:26

Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 15 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 15 kişi yaralandı.

Bir iş yerine ait Halil Özkara idaresindeki 17 LV 539 plakalı servis minibüsü, çevre yolundan İzmir istikametine seyir halindeyken Bülent Demir yönetimindeki 16 JVE 98 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Özkara ile minibüste bulunan 7'si yabancı uyruklu 14 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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