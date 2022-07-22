Afyonkarahisar'da minibüs ile tarım aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da minibüs ile tarım aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

22.07.2022 12:41
Afyonkarahisar'da minibüs ile tarım aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile "patpat" diye tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile "patpat" diye tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

M.A. (67) idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 03 Y 5181 plakalı minibüs, Taşoluk beldesi yakınlarında R.E'nin (59) kullandığı tarım aracıyla çarpıştı.

Kazada, minibüsteki işçilerden S.N.Y, (18) E.N.C, (15) A.C, (50) D.Ç. (28) ile A.E. (31) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Afyonkarahisar ve Sandıklı Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralıların durumların ağır olduğu bildirildi.

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Kaynak: AA

Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da minibüs ile tarım aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da minibüs ile tarım aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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