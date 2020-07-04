Afyonkarahisar'da minibüsün altında sıkışan kediyi AFAD kurtardı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da minibüsün altında sıkışan kediyi AFAD kurtardı

Afyonkarahisar'da minibüsün altında sıkışan kediyi, AFAD ekipleri çıkardı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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