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Afyonkarahisar'da minik sporculara sinema ödülü
13 dakika önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yapılan Wushu Türkiye Şampiyonası'nda, derece elde eden sporcular hayırsever bir iş adamı tarafından sinema ile ödüllendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:47 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yapılan Wushu Türkiye Şampiyonası'nda, derece elde eden sporcular hayırsever bir iş adamı tarafından sinema ile ödüllendirildi.
Şuhut'ta Wushu Kung Fu dalında Türkiye şampiyonluğu ve çeşitli dereceler elde eden minik sporcular, hayırsever bir iş adamı tarafından sinema ile ödüllendirildi. Sinema ile ödüllendirilen minik sporcular sinemaya gidecekleri için heyecanlanırken, sevinçleri ise gözlerden kaçmadı. Etkinlik sebebiyle için iş adamı ve öğretmenlerine teşekkür eden öğrenciler, hatıra fotoğrafı çektirdi. - AFYONKARAHİSAR
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