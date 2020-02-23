Afyonkarahisar'da minik sporculara sinema ödülü - Son Dakika
Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da minik sporculara sinema ödülü - Son Dakika Spor

Afyonkarahisar'da minik sporculara sinema ödülü

13 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yapılan Wushu Türkiye Şampiyonası'nda, derece elde eden sporcular hayırsever bir iş adamı tarafından sinema ile ödüllendirildi.

Afyonkarahisar'da minik sporculara sinema ödülü, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yapılan Wushu Türkiye Şampiyonası'nda, derece elde eden sporcular hayırsever bir iş adamı tarafından sinema ile ödüllendirildi.


Şuhut'ta Wushu Kung Fu dalında Türkiye şampiyonluğu ve çeşitli dereceler elde eden minik sporcular, hayırsever bir iş adamı tarafından sinema ile ödüllendirildi. Sinema ile ödüllendirilen minik sporcular sinemaya gidecekleri için heyecanlanırken, sevinçleri ise gözlerden kaçmadı. Etkinlik sebebiyle için iş adamı ve öğretmenlerine teşekkür eden öğrenciler, hatıra fotoğrafı çektirdi. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut, Afyon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Libya'da bombardıman riskine karşı binlerce deve tahliye edildi
Afyon Valiliği, kentte koronavirüs vakası bulunduğu iddialarını yalanladı Gomis'in derbi öncesi yaptığı gönderme, Fenerbahçelileri kızdırdı Her derbi öncesi Fenerbahçelilerin paylaştığı Yusuf Fahir Baba kimdir?

Son Dakika Haberleri
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı
11:30 Antalya da sahneye çıkan Gülben Ergen şarkılarını kendine özel yapılan halının üzerinde söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 17:00:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'da minik sporculara sinema ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]