Afyonkarahisar'da motosiklet gasp ettikleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da motosiklet gasp ettikleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Afyonkarahisar'da seyir halindeki motosikleti bıçak tehdidiyle gasp ettikleri öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da seyir halindeki motosikleti bıçak tehdidiyle gasp ettikleri öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı. İddiaya göre, Fatih Mahallesi Çevre yolundaki Nizamiye Kavşağında motosikletleriyle seyir halinde olan Mert Hasbi B. ile kardeşi Orhan B'nin otomobille önleri kesildi. Araçtan inen F.Ö, bıçak çekerek motosikleti gasp etti. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, otomobilin plakasından sürücüsünü tespit etti. Ekipler, gasp edilen motosikletle birlikte kısa sürede S.K. ile F.Ö'yü yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son Dakika

Alex Teixeira ateşi yaktı! Brezilyalı yıldızın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu

Bilim Kurulu Üyesi Necmi İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine onları aşıya teşvik etmek daha önemli

Eski eşini 30 bıçak darbesiyle öldüren adam cinayet anını anlattı: Nafaka yüzünden tartıştık

YKS'nin ilk oturumunun birincisi Adana'dan çıktı

Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı

Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi

İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum