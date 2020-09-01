Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Alaattin Altın idaresindeki 03 PM 775 plakalı otomobil, Yalı Mahallesi Gençlik Caddesi'nde A.B (17) yönetimindeki tescilsiz motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü A.B ağır yaralandı.
Motosiklet sürücüsü A.B'nin motosikletini kazadan çok kısa süre önce aldığı bildirildi.
Otomobil sürücüsü Alaattin Altın'ın gözaltına alındığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 22:15 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da motosiklet ile otomobil çarpıştı - Son Dakika