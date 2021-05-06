Afyonkarahisar'da motosiklet kazası: 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada savrulan motosiklet sürücüsü metrelerce uzağa düşerek yaralanırken, motosiklet ise kullanılmaz hale geldi.

Kaza, kent merkezi Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.S.'nin (59) idaresindeki 35 FR 706 plakalı otomobil ile A.T.'nin (34) yönetimindeki 03 ACB 602 plakalı motosiklet kavşağa yakın bir noktada çarpıştı. Otomobilin çarpması ile birlikte metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü A.T., çevredekilerin haber vermesi olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR