Afyonkarahisar'da motosikletli kuryeler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası dolayısıyla "Şehitlere Vefa" turu attı.

Kentte ilaç, yemek ve kargo gibi sektörlerde motosikletli kurye olarak çalışan gençler, önce Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesini ziyaret etti.

Motosikletli kuryeler, ziyaretlerinde Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'dan derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Şehitler için dua eden gençler, Mehmetçiğin yanında olduklarını belirtti.

Motosikletli kuryeler adına açıklama yapan Fatih Ardıç, "Şehit ağabeylerimizi ve kardeşlerimizi anmak istedik. Derneğimizi ziyaret ettik. Onların her zaman yanındayız. Şehit babalarına da başsağlığı diliyoruz." dedi.

Kumartaşlı ise 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla gelecek hafta çeşitli programların yapılacağını belirterek, "Kardeşlerimizin böyle bir ziyaret ve etkinlik yapması bizi mutlu etti. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuryeler, daha sonra trafik polislerinin eskortluğunda, ellerindeki bayraklarla, üzerinde şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu motosikletleriyle caddelerde tur attı.

Trafikte bulunan sürücüler de gençlere korna çalarak destek verdi.