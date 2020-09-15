Afyonkarahisar'da motosikletli polis timlerinden uygulama - Son Dakika

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timlerince, kent genelinde yapılan uygulama ve kontrollerde, esrar maddesi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ekipler, Olucak Mahallesi Çavuşbaş Sokak'ta durumundan şüphelendiği Halil Ç.'nin üzerinden 18,22 gram esrar maddesi, Taş Ocakları yolu üzerinde yapılan uygulamada ise 03 ABZ 436 plakalı araçta Murat K.'ye ait ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Özdilek yolu üzerinde yapılan uygulamada da "basit yaralama" suçundan aranan Ali İhsan U. gözaltına alındı.