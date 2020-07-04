Afyonkarahisar'da MTSK direksiyon sınavları tekrar başladı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da MTSK direksiyon sınavları tekrar başladı

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ara verilen ve normalleşme adımları kapsamında tekrar açılan Motorlu Taşıtlar Sürücü Kurslarında (MTSK) direksiyon sınavları bugün yapılmaya başlandı.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ara verilen ve normalleşme adımları kapsamında tekrar açılan Motorlu Taşıtlar Sürücü Kurslarında (MTSK) direksiyon sınavları bugün yapılmaya başlandı.

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Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan sınavlar Afyonkarahisar Direksiyon Sınavı Uygulama güzergahında gerçekleştiriliyor.

Sürücü adayları, sınav araçlarına ateş ölçümü yapıldıktan sonra maskeli, eldivenli olarak alınıyor. Araçlara temas olan yerler dezenfekte edildikten sonra bir sonraki aday araca biniyor. Araçlarda yedek maske ve eldiven bulundurma zorunluluğu bulunuyor.

4-5-11-12 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan direksiyon sınavlarının ilk gününde sınavlara 357 kişinin katıldığını belirten Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitimler Şube Müdürü Mustafa Koçak, yaklaşık 4 aylık bir aranın ardından MTSK sınavlarının başladığını hatırlattı.

Afyonkarahisar Sürücü Kursları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüdai Karaağaç ise önceliklerinin sağlık ve tedbirler olduğunu ifade etti.

Sınava giren sürücü adaylarından Burcu Karakuş da sınavdan başarı ile ayrılmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 16:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da MTSK direksiyon sınavları tekrar başladı - Son Dakika

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