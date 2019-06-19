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AFYONKARAHİSAR'DA MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da, dün vefat eden Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

AFYONKARAHİSAR'da, dün vefat eden Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Afyonkarahisar STK Platformu tarafından organize edilen gıyabi cenaze namazı etkinliği İmaret Camii'nde öğle namazının ardından yapıldı. İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kılınan cenaze namazına İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, STK platformu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gıyabi cenaze namazında erkeklerin hemen ardında kadınlar da saf tuttu. Gıyabi cenaze namazı kılanlar arasında eski AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Özkal da yer aldı.
'İŞKENCE VE İHMALLERİN ARDINDAN ŞEHİT OLDU'
Gıyabi cenaze namazı sonrası STK Platformu adına açıklamalarda bulunan Ahmet Ertürk, Mısır'ın ilk ve tek meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin kendisine yapılan sistematik işkence ve ihmaller ardından dün şehit olduğunu söyledi. Mursi'nin 17 Haziran'daki duruşmada haksız suçlamalara karşı hem kendini hem de davasını savunurken şehit edildiğini aktaran Ertürk, Mursi'nin şehadet haberini dünyaya büyük bir neşeyle bildiren cuntanın dikkatlerden kaçırmaya çalıştığı gerçekler, cinayet ardından daha net ortaya çıkmıştır. Şehit Mursi, yıllardır böbrek, karaciğer ve şeker hastalıklarından muzdarip olduğu halde, tedavileri keyfi biçimde engellenmiş, olumsuz hapishane koşullarında durumunun kötüleşmesi beklenmiştir. Günün 23 saatini tek başına hücre hapsinde geçiren Mursi, hayatının ciddi tehdit altında olduğunu daha birkaç ay önce bizzat kendisi mahkemede açıklamıştı. Şehit Mursi'yi idam cezasıyla yargılayan Mısır cuntası, karar çıksa bile bir cumhurbaşkanını idam etmenin siyasi sonuçlarına katlanamayacağını bildiği için onu yavaş bir süreçte öldürmeyi tercih etmiştir dedi.
AFYONKARAHİSAR'DA MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:10 Kaynak: DHA
Mısır, Muhammed Mursi, Afyon, Güncel
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