AFYONKARAHİSAR - Müziğe ilgili otizmli çocuklara eğitim verilecek - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - Müziğe ilgili otizmli çocuklara eğitim verilecek

29.04.2022 14:11

Afyonkarahisar'da müziğe ilgili, enstrüman kullanabilen otizmli çocuklara ücretsiz eğitim verilecek.

Afyonkarahisar'da müziğe ilgili, enstrüman kullanabilen otizmli çocuklara ücretsiz eğitim verilecek.

Afyonkarahisar Otistik Çocuklar Derneği ile kentteki bir müzik akademisi arasında yapılan iş birliği çerçevesinde, kentteki otizmli çocukların müzik yeteneklerini keşfetmek amacıyla proje başlatıldı.

Proje kapsamında belirlenen 20 otizmli çocuk, akademinin uzman müzisyenleri tarafından müzik yetenek testine tabi tutuldu.

Dernek Başkanı Fatma Kilci Kavas, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da müziğe ilgili otizmli çocukları keşfetmek amacıyla bir müzik akademisiyle proje yaptıkların söyledi.

Proje kapsamında 20 otizmli çocuğun müzik yeteneklerini test edildiğini dile getiren Kavas, şöyle konuştu:

"Bazı çocuklarımızın performanslarının çok iyi olduğunu gördük. Piyano çalmaları, ritim ve seslendirme yapmaları çok güzel. İnşallah, seçilen çocuklarımız özel müzik eğitimleriyle kendilerini daha da geliştirir ve yetenekleri noktasında ilerler."

Müzisyen Bilge Candar da müzik yeteneği olan otizmli çocuklara şans verilmesi gerektiğini düşündükleri için projeye ortak olduklarını ifade etti.

Öte yandan proje kapsamında testte başarılı olan otizmli öğrencilere ücretsiz eğitim verilecek.

AFYONKARAHİSAR - Müziğe ilgili otizmli çocuklara eğitim verilecek
AFYONKARAHİSAR - Müziğe ilgili otizmli çocuklara eğitim verilecek
AFYONKARAHİSAR - Müziğe ilgili otizmli çocuklara eğitim verilecek
AFYONKARAHİSAR - Müziğe ilgili otizmli çocuklara eğitim verilecek

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Kaynak: AA

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