Afyonkarahisar'da nar yüklü tır devrildi, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da nar yüklü tır devrildi, 1 yaralı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da nar yüklü tır devrildi, 1 yaralı

6 saat önce

Afyonkarahisar'da bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da nar yüklü tır devrildi, 1 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'da bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Çiçektepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bugün saat 13.20 sıralarında Dinar ilçesinden Çiçektepe istikametine doğru seyir halinde bulunan Ferudun A. (34) yönetimindeki 31 AGG 08 plakalı nar yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan sürücü Ferudun A.'yı Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.


Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Dinar, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:11 Kaynak: İHA
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