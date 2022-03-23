DEAŞ'ın sözde askeri ile maliye memuru Afyonkarahisar'da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

DEAŞ'ın sözde askeri ile maliye memuru Afyonkarahisar'da yakalandı

23.03.2022 13:55

Afyonkarahisar'da nefes kesen DEAŞ operasyonu... DEAŞ'ın sözde askeri ile maliye memuru Afyonkarahisar'da yakalandıAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da DEAŞ terör örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele ekiplerince iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda,...

Afyonkarahisar'da nefes kesen DEAŞ operasyonu... DEAŞ'ın sözde askeri ile maliye memuru Afyonkarahisar'da yakalandı

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da DEAŞ terör örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele ekiplerince iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda, örgütün sözde maliye memuru ve askeri olduğu tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğünce; Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya istinaden, DEAŞ terör örgütünün deşifresine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında kent merkezi Yunus Emre mahallesinde ikamet eden ve 2018 yılında Suriye Daşişa bölgesinde gerçekleştirilen baskında ele geçirilen dokümanda Soldiers (Asker) ibaresi bulunan yabancı uyruklu Jarjees Doshan Zerkan Zerkan ile Marulcu mahallesinde eden ve 2018 yılında DEAŞ terör örgütü içerisinde maliye memuru olarak görev yaptığı değerlendiren yabancı uyruklu Mohammad Saadı Al Alı olmak üzere toplamda 2 şüpheli şahıs TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen yabancı uyruklu Jarjees Doshan Zerkan Zerkan hakkında adli kontrol kararı verilirken, Mohammad Saadı Al Alı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEAŞ'ın sözde askeri ile maliye memuru Afyonkarahisar'da yakalandı
DEAŞ'ın sözde askeri ile maliye memuru Afyonkarahisar'da yakalandı
DEAŞ'ın sözde askeri ile maliye memuru Afyonkarahisar'da yakalandı
DEAŞ'ın sözde askeri ile maliye memuru Afyonkarahisar'da yakalandı
DEAŞ'ın sözde askeri ile maliye memuru Afyonkarahisar'da yakalandı
DEAŞ'ın sözde askeri ile maliye memuru Afyonkarahisar'da yakalandı
DEAŞ'ın sözde askeri ile maliye memuru Afyonkarahisar'da yakalandı

YORUMLAR
500
AFYONKARAHİSAR - DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı AFYONKARAHİSAR - DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 25 şüpheli yakalandı Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ'ın sözde askeri ile maliye memuru Afyonkarahisar'da yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
14:55 5 öğrencisine yönelik cinsel istismar iddiasıyla 110 yıl hapsi istenen şahıs: Hakkımda yapılan iddiaları kabul etmiyorum
14:54 Boşanan eşcinsel çift çocuklarını paylaşamadı! ABD ve Türkiye arasında velayet krizi patlak verdi
14:46 Finansal Fair Play'in kaldırılması için gözler UEFA'da!
14:41 ABD ve NATO, Belarus'un Rusya-Ukrayna savaşına girebileceği iddiasında bulundu!
14:24 Kritik toplantı başladı: İstanbul'da ulaşıma zam yapılacak mı?
14:17 Özel harekatçı kıyafetiyle evlilik yıl dönümünde şehit eşini uğurladı!
14:04 İzel, yıllar sonra Çelik ile neden küstüğünü açıkladı!
13:49 132 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında, uçağın kara kutusu bulundu!
13:44 Eski Çek futbolcu Ujfalusi'den Galatasaray ile ilgili açıklama!
13:35 Kızını 9 yıl boyunca istismar eden babaya 78 yıl 9 ay hapis cezası verildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 15:09:50. #1.13#
SON DAKİKA: DEAŞ'ın sözde askeri ile maliye memuru Afyonkarahisar'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement