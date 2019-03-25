Afyonkarahisar’da Nisan ve Mayıs müzik dolu geçecek…
35 dakika önce
18. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, 3-10 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.
18. Afyonkarahisar
Klasik Müzik Festivali
, 3- 10 Nisan
tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Sekiz gün boyunca devam edecek etkinlikte; müzisyenlerin yanı sıra edebiyat ve sanat dünyasından isimler, müzik severlerle bir araya gelecek.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:12
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