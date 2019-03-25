Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar’da Nisan ve Mayıs müzik dolu geçecek…

Afyonkarahisar’da Nisan ve Mayıs müzik dolu geçecek…

35 dakika önce

18. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, 3-10 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Afyonkarahisar’da Nisan ve Mayıs müzik dolu geçecek…, System.String[]
18. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, 3- 10 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Sekiz gün boyunca devam edecek etkinlikte; müzisyenlerin yanı sıra edebiyat ve sanat dünyasından isimler, müzik severlerle bir araya gelecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:12 

Müzik Festivali, 10 Nisan, Afyon, Ekonomi
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