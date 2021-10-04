Afyonkarahisar'da öğrenciler atık malzemelerle sokak hayvanları için kulübe yaptı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla öğrenciler, atık malzemelerden yaptığı 4 kulübeyi belediyeye teslim etti.

Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Ali Eren öncülüğünde Fen ve Teknoloji derslerindeki proje kapsamında kış aylarında sokak hayvanlarının kar ve soğuktan etkilenmemesi için atık tahta parçalardan kulübe yapmaya karar verdi.

3 hafta içerisinde 4 kulübeyi tamamlayan öğrenciler, 4 Ekim Hayvanları Koruma gününde Sandıklı Belediyesine teslim etti.

Okulun Müdür Yardımcısı Hanife Gülver Akdaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023 eğitim vizyonunun amacına uygun merhametli ve vicdanlı öğrenciler yetiştirmek amacıyla, öğrencilerin hazırladığı etkinliğin önemli olduğunu ifade etti.

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Ali Eren de kulübelerin tamamen atık malzemelerden yapıldığını vurgulayarak, "Projede öğrencilerimizin vicdanına dokunduk. Kışın hayvanlarımız üşümesin diye bir emek sarf ettiler. Onları, hayvanlara karşı sevgi dolu ve duyarlı olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde bir farkındalık da oluştu."dedi.

-"Onları sahipsiz bırakmayacağız"

Öğrencilerden yapılan kulübeleri teslim alan Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ise, yapılan duyarlı davranıştan dolayı öğrencileri kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

Çöl, sokak hayvanlarına hep birlikte sahip çıkılması gerektiğine dikkat çekerek, "Sokak hayvanlarına sahip çıkmak ve bu farkındalığı oluşturmak bizler için çok önemli. Bu ilçemizde bulunan hayvanlarımıza hep birlikte sahip çıkacağız, onları sahipsiz bırakmayacağız. Bunun için atılan bu adımın ilçemize örnek olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.