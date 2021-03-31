AFYONKARAHİSAR - Öğrencilere Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırında trafik kuralları anlatıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırında öğrencilere trafik eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilere trafik eğitimi verilmesi amacıyla hayata geçirilen Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırı, Afyonkarahisar'a geldi.

Kent Meydanında duran tırda, jandarma ekiplerince öğrencilere trafik kuralları anlatıldı, buna ilişkin çizgi film izletildi.

Eğitimin sonrasında öğrencilere alanda kurulan trafik uyarı levhaları ve ışıklarının yer aldığı parkurda, akülü arabalarla trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.

Öte yandan yine bir tırda yer alan emniyet kemeri simülasyon aracında vatandaşlar kaza anında yaşananları deneyimledi.

Jandarma ekiplerinin eğitimlerine katılan ilkokul öğrencilerine kitaplar ve broşürler verildi.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, alandaki tırları ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığının trafik konusuna önem verdiğini belirten Boztepe, "Eğitim tırlarında öğrencilerin hem trafik konusunda bilinçlenmelerini, hem de trafik kurallarına uyum konusunda pratik edinmelerine dönük çalışmalar sunuluyor. Eğitim parkında öğrencilere trafik ışıklarına yönelik eğitim, emniyet kemeri simülasyon aracında da emniyet kemeri takmanın önemini anlatan uygulamalar yapılıyor." diye konuştu.