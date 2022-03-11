Afyonkarahisar'da öğrencilere spor malzemeleri almak şartıyla uzlaştılar - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde bir kişi basit yaralama şikayetinden öğrencilere spor malzemeleri alınması şartıyla vazgeçti.

Dazkırı Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, A.Ş. ile U.Y. arasındaki basit yaralama olayını U.Y'nin Dazkırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü öğrencilerine 2 bin liralık spor malzemesi alması şartıyla uzlaştırdı.

U.Y. aldığı spor malzemelerini okula teslim etti.