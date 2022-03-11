Afyonkarahisar'da öğrencilere spor malzemeleri almak şartıyla uzlaştılar - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da öğrencilere spor malzemeleri almak şartıyla uzlaştılar

11.03.2022 13:58
Afyonkarahisar'da öğrencilere spor malzemeleri almak şartıyla uzlaştılar

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde bir kişi basit yaralama şikayetinden öğrencilere spor malzemeleri alınması şartıyla vazgeçti.

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde bir kişi basit yaralama şikayetinden öğrencilere spor malzemeleri alınması şartıyla vazgeçti.

Dazkırı Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, A.Ş. ile U.Y. arasındaki basit yaralama olayını U.Y'nin Dazkırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü öğrencilerine 2 bin liralık spor malzemesi alması şartıyla uzlaştırdı.

U.Y. aldığı spor malzemelerini okula teslim etti.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da öğrencilere spor malzemeleri almak şartıyla uzlaştılar - Son Dakika


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