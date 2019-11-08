Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Öğretmenler Kupası Grup Müsabakaları
Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da Öğretmenler Kupası Grup Müsabakaları

Afyonkarahisar'da Öğretmenler Kupası Grup Müsabakaları

7 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Öğretmenler Kupası Voleybol Erkekler ve Kadınlar Grup Müsabakaları Afyonkarahisar'da düzenlendi.

Afyonkarahisar'da Öğretmenler Kupası Grup Müsabakaları, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Öğretmenler Kupası Voleybol Erkekler ve Kadınlar Grup Müsabakaları Afyonkarahisar'da düzenlendi. Final karşılaşmasında Kütahya Simavlı erkek öğretmenler kadınlarda ise Eskişehirli öğretmenler birinci oldu.


Afyonkarahisar Tınaztepe Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara, 10 ilden öğretmenlerden oluşan voleybol takımları katıldı. Bölge finalinde ise Kütahya'nın Simav ilçesi ile Manisa'ın Salihli ilçesi öğretmenleri karşılaştı. Simavlı öğretmenler, maçı 25 - 15, 25 - 13 ve 25 - 21 skorlarla 3-0 kazandı. Eskişehirli kadın öğretmenler ise, İzmirli öğretmenleri 3-2'lik skorla mağlup ederek büyük finale katılmaya hak kazandı. Karşılaşma sonrası düzenlenen ödül töreninde takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

voleybol, Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:50 Kaynak: İHA
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