Afyonkarahisar'da öğretmenlere "Büyük Taarruz Ruhunu Anlamak" semineri verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da öğretmenlere "Büyük Taarruz Ruhunu Anlamak" semineri verildi

09.03.2022 12:33
Afyonkarahisar'da öğretmenlere "Büyük Taarruz Ruhunu Anlamak" semineri verildi

Afyonkarahisar'da "Büyük Taarruz'un 100. Yılı" etkinlikleri kapsamında 100 tarih ve sosyal bilgiler öğretmenine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Afyonkarahisar'da "Büyük Taarruz'un 100. Yılı" etkinlikleri kapsamında 100 tarih ve sosyal bilgiler öğretmenine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Büyük Taarruz'un Ruhunu Anlamak" seminerine Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, daire müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Vali Çiçek, Afyonkarahisar için Büyük Taarruz'un 100. yılının çok önemli olduğunu, milli bilincin oluşturulması için tarih ve sosyal bilgiler öğretmenlerine çok büyük görev düştüğünü söyledi.

Öğretmenlerden Büyük Taarruz ile ilgili gittikleri her yerde bir bilgi anlatmalarını isteyen Çiçek, "Hatta ilçe ilçe seminerler verin. Her köye gidin. Oralarda hikayeler anlatın. Çünkü, tarihini bilmeyen bir insanın işi çok zordur. Afyonkarahisar'da da ecdadını ve Büyük Taarruz'da neler yaşandığını bilmeyen hiç kimse kalmasın. Bunu sizlerden talep ediyorum." diye konuştu.

Programda, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır da konuşmada yaptı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ile Şuhut Belediyesinin de destek verdiği seminer, gün boyu devam edecek.

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar Ticaret Borsası Afyonkarahisar Ticaret Borsası Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyük Taarruz, Karahisar, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da öğretmenlere 'Büyük Taarruz Ruhunu Anlamak' semineri verildi - Son Dakika


Son Dakika
12:27 Rusya gizli belgeleri kamuoyuyla paylaştı: Operasyona başlamasaydık; Ukrayna Mart ayında Donbass'a saldıracaktı
12:12 Eşini 23 yerinden bıçaklayıp, serbest kalmıştı! Erdoğan'ın 'adi herif' dediği Samet Ağ'ı serbest bırakan hakim ve savcı mercek altında!
12:08 Cem Yılmaz'dan Ahmet Hakan-Hazal Kaya tartışmasına gönderme: En iyi kadın oyuncu Ahmet Hakan!
12:06 Son bir hamburger yemek istediler: McDonalds Rusya'dan çekilme kararı alınca, önünde kuyruklar oluştu
12:00 Antalya'da korkunç cinayet: Zihinsel engelli adamı döverek öldürdüler! Eski eşi gözaltına alındı
11:59 MHK'nin maç vermediği hakemler listesine Ahmet Çakar'dan olay yorum: Şike mi, uyuşturucu mu, terör mü?
11:57 Savaşın 14. gününde ABD'den Montrö vurgusu: Türkiye güçlü adımlar attı ve savaş gemilerinin geçişini engelledi!
11:40 Markalar teker teker Rusya'dan çekiliyor! İşte faaliyetlerine ara veren dev markalar
11:28 Yeni günde yükselişine devam eden dolar 14,64'ten işlem görüyor!
11:22 İstanbullulara bir kötü haber de ulaşımdan! Toplu taşımaya yüzde 65 zam yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 12:41:33. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da öğretmenlere "Büyük Taarruz Ruhunu Anlamak" semineri verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement