Son dakika haber: AFYONKARAHİSAR - Öğretmenlerin hazırladığı "Kovid-19" videosu ilgi gördü - Son Dakika

Son dakika haber: AFYONKARAHİSAR - Öğretmenlerin hazırladığı "Kovid-19" videosu ilgi gördü

19.11.2020 20:47

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde üç öğretmenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dikkat çekmek için yöresel şiveyle hazırladığı video sosyal medyada ilgi gördü.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde üç öğretmenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dikkat çekmek için yöresel şiveyle hazırladığı video sosyal medyada ilgi gördü.

Çobanlar Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de hazırlanışında destek verdiği videoda, bir otomobil içerisinde emniyet kemeri ile maske takmadan seyahat eden iki vatandaşın, yöresel şiveyle sohbet ettikleri sırada, polisin çevirme yaptığını görerek telaşla emniyet kemerlerini taktıkları görülüyor.

Sürücü ile yanındaki arkadaşının emniyet kemeri takma mücadelesini fark eden polis memuru, durduklarında camı açan kişilere "hele şükür emniyet kemerini takabildiniz" diye cevap veriyor.

Polis memuru ile vatandaşlar arasındaki ceza yazma diyaloğu ise Kovid-19 ile mücadelede maske takmanın, trafikte ise emniyet kemeri kullanmanın önemine dikkati çekiyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, AA muhabirine, Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekmek için hazırlanan videonun sosyal medyada büyük beğeni aldığını belirterek, emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

Son dakika haber: AFYONKARAHİSAR - Öğretmenlerin hazırladığı Kovid-19 videosu ilgi gördü
Son dakika haber: AFYONKARAHİSAR - Öğretmenlerin hazırladığı Kovid-19 videosu ilgi gördü
Son dakika haber: AFYONKARAHİSAR - Öğretmenlerin hazırladığı Kovid-19 videosu ilgi gördü
Son dakika haber: AFYONKARAHİSAR - Öğretmenlerin hazırladığı Kovid-19 videosu ilgi gördü

Çobanlar, Otomobil, Milli, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: AFYONKARAHİSAR - Öğretmenlerin hazırladığı 'Kovid-19' videosu ilgi gördü - Son Dakika


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