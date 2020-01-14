Afyonkarahisar'da okul bahçesinde karla oynayan öğrencilerde lekeler görülmesi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da okul bahçesinde karla oynayan öğrencilerde lekeler görülmesi

6 saat önce

Afyonkarahisar'da bir ilkokulun bahçesinde karla oynadığı iddia edilen 9 öğrencinin vücutlarının çeşitli yerlerinde görülen siyah tahriş lekelerinin araştırılması için bahçeden alınan numuneler Ankara'ya gönderildi.

Afyonkarahisar'da okul bahçesinde karla oynayan öğrencilerde lekeler görülmesi, System.String[]

Afyonkarahisar'da bir ilkokulun bahçesinde karla oynadığı iddia edilen 9 öğrencinin vücutlarının çeşitli yerlerinde görülen siyah tahriş lekelerinin araştırılması için bahçeden alınan numuneler Ankara'ya gönderildi.

Ailelerin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü, İl AFAD Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Afyonkarahisar Valiliğinin de yakından takip ettiği konu ile ilgili AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, okul bahçesinden su ve toprak numuneleri aldı.

Herhangi bir bulguya rastlanılmayan numuneler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kanalıyla İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. Numuneler, detaylı inceleme yapılmak üzere Ankara'da Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığına gönderildi.

Okul yöneticileri ile hizmetlilerin ifadelerine başvuran polis ekipleri ise okuldaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Öte yandan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi servisine sevk edilen bir çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

Dumlupınar Mahallesi'nde, 10 Ocak'ta, Atatürk İlkokulu öğrencileri, teneffüslerde bahçede kar topu oynamış, okul sonrası eve giden öğrencilerden 9'unun vücutlarının çeşitli yerlerinde aileleri tarafından siyah tahriş lekeleri tespit edilmişti. Kentteki çeşitli hastanelere götürülen çocukların bir çoğu taburcu edilmişti. AFAD yetkilileri, okul bahçesinde kimyasal madde ölçümleri yapmış ve herhangi bir bulguya rastlanılmamıştı.

Ankara, Afyon, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:12 Kaynak: AA
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