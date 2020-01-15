Afyonkarahisar'da okul bahçesinde karla oynayan öğrencilerde lekeler görülmesi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Afyonkarahisar'da okul bahçesinde karla oynayan öğrencilerde lekeler görülmesi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da okul bahçesinde karla oynayan öğrencilerde lekeler görülmesi

6 saat önce

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Afyonkarahisar'daki bir ilkokulda öğrencilerin vücutlarında oluşan yanık vakalarıyla ilgili şu ana kadar belirlenmiş bir asit veya kimyasal madde olmadığını söyledi.

Afyonkarahisar'da okul bahçesinde karla oynayan öğrencilerde lekeler görülmesi, System.String[]

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Afyonkarahisar'daki bir ilkokulda öğrencilerin vücutlarında oluşan yanık vakalarıyla ilgili şu ana kadar belirlenmiş bir asit veya kimyasal madde olmadığını söyledi.

Üniversiteye ait cafede basın mensuplarıyla bir araya gelen Rektör Okumuş, Afyonkarahisar'da okul bahçesinde karla oynayan öğrencilerde lekeler görülmesiyle ilgili soruları cevaplandırdı.

Konuyla ilgili üniversite hastanesinde iki çocuğun halen tedavi altında olduğunu belirten Okumuş, şu ana kadar yapılan değerlendirmelerde tespit edilen bir madde olmadığını bildirdi.

"İki vakada da ciddi yanık oluşmuş durumda"

Okumuş, öğrencilerin bir şekilde kimyasal madde ile temas ettiğini düşündüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizde şu anda iki vaka var. Bizdekiler en ağır olanları, 2. ve 3. derece yanık bulunuyor. İzlemeye devam ediyoruz. Yanığın seyrine göre gerekirse plastik cerrahisi müdahalesi yapılacak. İki vakada da ciddi yanık oluşmuş durumda. Onun dışında sağlık durumları tamamen normal. Elimize gelmiş herhangi bir rapor yok. İlk yapılan incelemede, yanığa neden olabilecek bir kimyasal madde tespit edilemedi."

Sosyal medyada ileri sürülen tuz yanığı paylaşımlarına da değinen Okumuş, tuzun böyle bir yanığa neden olma ihtimali bulunmadığını aktardı.

"Şu ana kadar net olarak belirlenebilmiş bir asit, kimyasal yok"

Okumuş, öğrencilerin solunum yoluyla ilgili bir sıkıntısının olmadığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar yakıcı etkisi olan bir maddenin buhar etkisiyle solunum yollarına ve başka yerlere de zarar vermesi gerekiyordu. Vücudun başka yerlerinde yok. Çok büyük bir ihtimalle oradaki lokal bir kimyasal madde veya karışımla ortaya çıkmış bir madde. Birçok kimyasal madde araçlardan, çöpten, topraktan karışabiliyor. Benim öngörüm, o bölgede lokal, birbiriyle etkileşime girmiş, birden fazla kimyasal maddenin sonucu olduğunu düşünüyorum ama şu ana kadar net olarak belirlenebilmiş bir asit, kimyasal yok."

- Olay

Dumlupınar Mahallesi'nde, 10 Ocak'ta, Atatürk İlkokulu öğrencileri, teneffüslerde bahçede kar topu oynamış, okul sonrası eve giden öğrencilerden 9'unun vücutlarının çeşitli yerlerinde aileleri tarafından siyah tahriş lekeleri tespit edilmişti. Kentteki çeşitli hastanelere götürülen çocukların bir çoğu taburcu edilmişti.

AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, okul bahçesinden su ve toprak numuneleri almış, herhangi bir bulguya rastlanılmayan numuneler, detaylı inceleme yapılmak üzere Ankara'da Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığına gönderilmişti.

Afyon, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:38 Kaynak: AA
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