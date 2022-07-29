Okulun temizlik görevlisini öldürüp, kendi eşi ile komşusunu yaralayan şüpheli teslim oldu - Son Dakika
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Okulun temizlik görevlisini öldürüp, kendi eşi ile komşusunu yaralayan şüpheli teslim oldu

29.07.2022 12:05

AFYONKARAHİSAR'da, okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Altuntaş'ı tabancayla vurarak öldüren, ardından da 20 kilometre uzaklıktaki Işıklar beldesine gidip, kendisine ait köfteci dükkanında eşi Zübeyde K. ile araya girmek isteyen market sahibi komşusu Balı B.

AFYONKARAHİSAR'da, okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Altuntaş'ı tabancayla vurarak öldüren, ardından da 20 kilometre uzaklıktaki Işıklar beldesine gidip, kendisine ait köfteci dükkanında eşi Zübeyde K. ile araya girmek isteyen market sahibi komşusu Balı B.'yi aynı ağır yaralayan Süleyman K., teslim oldu. Süleyman K.'yi askeri personel olan oğlunun teslim olmaya ikna ettiği ortaya çıktı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Çobanlar ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Köftecilik yapan Süleyman K., mahalledeki Atatürk İlkokulu'na gelip, burada temizlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Altuntaş ile tartıştı. Süleyman K., tartışmanın büyümesiyle yanındaki tabancayla Altuntaş'ı vurdu. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ramazan Altuntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Altuntaş'ın cansız bedeni, incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

KENDİ EŞİ İLE KOMŞUSUNU DA VURDUAracına binerek olay yerinden kaçan Süleyman K., daha sonra 20 kilometre uzaklıktaki Işıklar beldesine gitti. Süleyman K., burada kendilerine ait olan köfteci dükkanında eşi Zübeyde K. ve kendisine engel olmak isteyen market işleten komşusu Balı B.'yi de aynı tabancayla vurarak yaraladı. Ağır yaralanan Zübeyde K. ile Balı B. çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.OĞLU İKNA ETMİŞPolisin aradığı Süleyman K., bugün sabah saatlerinde olayda kullandığı tabancayla Çobanlar'da jandarmaya teslim oldu. Jandarmada işlemleri yapılan Süleyman K., daha sonra ifadesi için Çobanlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Süleyman K.'nin, askeri personel olarak görev yapan oğlu tarafından teslim olmaya ikna edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Karahisar, Çobanlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okulun temizlik görevlisini öldürüp, kendi eşi ile komşusunu yaralayan şüpheli teslim oldu - Son Dakika

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