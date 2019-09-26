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Afyonkarahisar'da 'Önce Yaya' projesi çalışmaları sürüyor

1 saat önce

İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla ülke genelinde başlatılan kampanya kapsamında Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri okulların açılmasıyla uygulamalarını arttırdı.

Afyonkarahisar'da 'Önce Yaya' projesi çalışmaları sürüyor, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla ülke genelinde başlatılan kampanya kapsamında Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri okulların açılmasıyla uygulamalarını arttırdı. Yaya yol ver projesi kapsamında yüzlerce araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.


Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından yaya ve okul geçitlerinde ihbarlı, drone destekli ve KGYS ile araç sürücülerine ve yayalara yönelik uygulama ve denetleme yaptı. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Özer yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da 3 aydır sürücülere ve yayalara yönelik eğitici faaliyetlerin sürdüğünü belirtti. İçişleri Bakanlığı'nın talimatlarıyla yatay çizgilerin çizildiğini belirten Özer şöyle devam etti:


"Karayollarımızda trafik ışıklarının olmadığı yaya ve okul geçitlerinde önce yaya yolları çizildi. Ayrıca biz ilimizde farklı olarak sürücülerde algı oluşturmak için dikey işaretlemelerde yaptık. Yaya alt geçitlerinin alt tarafına önce yaya geçidi ikonlarını metal olarak koyduk. Bugüne kadar eğitim faaliyetlerimize devam ettik. Gerek sürücülerimizi gerek yayalarımızı bilgilendirdik. Yaklaşık 2 aydır da kurallara uymayan sürücülere yapmış olduğumuz sivil denetimler, drone ile denetimlerle cezai işlemler uygulamaya başladık. Bizim burada sürücü ve yayalardan isteğimiz şu. Sürücülerimizden ışıksız okul ve yaya geçitlerine yaklaştıkları zaman mutlak suretle yaya varsa yayalara yol vermeleri bazen şehir içerisinde takip mesafesini koruyamayan sürücülerimiz oluyor. Kazaya sebebiyet vermemesi açısında da arkadan gelen sürücüleri ikaz etmeleri açısından dörtlülerini yakarak ikaz etmeleri meydana gelebilecek olumsuzlukları engeller. Yayalardan da ricamız mutlaka geçitleri kullanmaları ve ışıklı kavşaklarda da ışıkları uymaları kendilerine yeşil yanmaları zaman geçmelerini istiyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:18 Kaynak: İHA
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