Afyonkarahisar'da orman şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

Afyonkarahisar Milli İrade Platformu tarafından Antalya ve Muğla başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında devam eden orman yangılarında hayatını kaybeden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Afyonkarahisar'da cuma namazına müteakip orman yangınlarında hayatını kaybeden orman şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı. İmaret Camii'nde İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.

Afyonkarahisar Milli İrade Platformu İl Sorumlusu Mustafa Arslan yaptığı açıklamada, 10 gündür Antalya, Muğla, Hatay, Adana başta olmak üzere 44 şehirde 197 yerde çıkan yangın bölgelerindeki vatandaşların acısını bütün yürekleriyle paylaştıklarını söyledi. Arslan şöyle konuştu:

"Yangıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet mağdur olanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yangınları söndürmek için gece- gündüz canla başla mücadele eden tüm ekiplere ve vatandaşlarımıza minnetlerimizi sunuyoruz. Bizler 10 gündüz Antalya, Muğla, Hatay, Adana başta olmak üzere 44 şehrimizde 197 yerde çıkan yangın bölgelerindeki kardeşlerimizin acısını bütün yüreğimizle paylaşıyoruz. Onlara dua için buradayız. Ülkemiz, her zaman olduğu gibi devlet-millet el ele bu zorluğun da üstesinden gelecek güç, kabiliyet ve imkanlara sahiptir. Ülkemizin bu yangın felaketine en yakın zamanda son vermeyi başarıp, hızlı bir restorasyon sürecini ortaya koyacağına ve devlet-millet dayanışması ile bütün yaraları saracağına inanıyoruz." - AFYONKARAHİSAR