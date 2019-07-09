Afyonkarahisar'da orman yangını
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:12 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'ın Çay
ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre; henüz bilinmeyen denenden dolayı ilçe merkezine yakın çıkan yangına Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü
ekipleri müdahale ediyor. Eber
gölünden helikopterle su takviyesi yapılarak yangına söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının rüzgarın da etkisiyle büyüdüğü bildirilirken, söndürme çalışmaları sürüyor. - AFYONKARAHİSAR
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