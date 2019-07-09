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Afyonkarahisar'da orman yangını

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

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Orman İşletme Müdürlüğü, Afyon, Çay, 3. Sayfa
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre; henüz bilinmeyen denenden dolayı ilçe merkezine yakın çıkan yangına Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Eber gölünden helikopterle su takviyesi yapılarak yangına söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının rüzgarın da etkisiyle büyüdüğü bildirilirken, söndürme çalışmaları sürüyor. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:12 Kaynak: İHA
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