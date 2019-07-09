Afyonkarahisar'da orman yangını
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Afyonkarahisar'da orman yangını Ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle büyüyorAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:51 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da orman yangını
Ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle büyüyor
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Çay
ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre; henüz bilinmeyen denenden dolayı ilçe merkezine yakın çıkan yangına Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü
ekipleri müdahale ediyor. Eber
gölünden helikopterle su takviyesi yapılarak yangına söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının rüzgarın da etkisiyle büyüdüğü bildirilirken, söndürme çalışmaları sürüyor.
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