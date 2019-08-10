Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da orman yangını
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Afyonkarahisar'da orman yangını

1 saat önce

Afyonkarahisar'da orman yangınıAFYONKARAHİSAR'ın Başmakçı ilçesi yakınlarında çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Afyonkarahisar'da orman yangını
AFYONKARAHİSAR'ın Başmakçı ilçesi yakınlarında çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Başmakçı ilçesine bağlı Yakaköy ile Yassıköy arasındaki ormanlık arazide yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangına müdahale için ekipler yönlendirildi. Helikopterlerin havadan su attığı yangını kara ekipleri de söndürmek için çalışma başlattı. Yangın bölgesine Denizli, Isparta ve Burdur'dan da takviye ekipler talep edildi. Yaklaşık 20 hektarlık bir alanda etkili olduğu belirtilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Başmakçı, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:31 Kaynak: DHA
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