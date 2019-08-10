Afyonkarahisar'da orman yangını
1 saat önce
Afyonkarahisar'da orman yangınıAFYONKARAHİSAR'ın Başmakçı ilçesi yakınlarında çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:31 Kaynak: DHA
Afyonkarahisar'da orman yangını
AFYONKARAHİSAR'ın Başmakçı
ilçesi yakınlarında çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Başmakçı ilçesine bağlı Yakaköy ile Yassıköy arasındaki ormanlık arazide yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangına müdahale için ekipler yönlendirildi. Helikopterlerin havadan su attığı yangını kara ekipleri de söndürmek için çalışma başlattı. Yangın bölgesine Denizli
, Isparta
ve Burdur
'dan da takviye ekipler talep edildi. Yaklaşık 20 hektarlık bir alanda etkili olduğu belirtilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
ABD Başkanı Trump: Kim Jong Un'u görmeyi dört gözle bekliyorum Brezilya lideri Bolsonaro: Dünyayı kurtarmak için tuvalete iki günde bir gidin Libya'da bombalı araç infilak etti: 2 BM personeli hayatını kaybetti "Siyah İnci", görkemiyle hayvan pazarında ilgi odağı oldu