Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

Afyonkarahisar'da orman yangını

11 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü.

Afyonkarahisar'da orman yangını, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü.
Sandıklı ilçesi Tokalı Kanyonu mevksinde öğle saatlerinde neden henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dağlık ve kayalık arazi nedeniyle karadan ekiplerin yönlendirilemediği yangına iki helikopterle havadan müdahale etti. Çalışma sırasında bir helikopterin su balonu arızalandı. Bu nedenle söndürme çalışmaları tek helikopterle devam etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektarlık orman alanı zarar gördü.


- Afyonkarahisar
Sandıklı, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Maltepe'de korkutan yangın!
Marmaris'te cayır cayır yanan tekne, suya gömüldü Eşinin eve dönmesi için ağaca çıkıp intihara kalkışan adam, komutanın sözüyle vazgeçti Son Dakika: Yargıtay Başkanı Cirit'ten AB raporuna sert tepki: Değersiz bir kağıt parçası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 11:14:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]