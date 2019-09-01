Afyonkarahisar'da orman yangını
12 saat önce
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:27 Kaynak: DHA
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı
ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü.
Sandıklı ilçesi Tokalı Kanyonu mevksinde öğle saatlerinde neden henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dağlık ve kayalık arazi nedeniyle karadan ekiplerin yönlendirilemediği yangına iki helikopterle havadan müdahale etti. Çalışma sırasında bir helikopterin su balonu arızalandı. Bu nedenle söndürme çalışmaları tek helikopterle devam etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektarlık orman alanı zarar gördü.
- Afyonkarahisar
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