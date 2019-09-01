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Afyonkarahisar'da orman yangını

11 saat önce

Afyonkarhisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ'da bulunan Tokalı Kanyonda orman yangını çıktı.

Afyonkarahisar'da orman yangını, System.String[]

Afyonkarhisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ'da bulunan Tokalı Kanyonda orman yangını çıktı.


Sandıklı ilçesindeki Akdağ'da bulunan Tokalı Kanyonda öğleden sonra nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Dağlık ve kayalık arazi nedeniyle karadan müdahale yapılamayan yangına iki helikopter ile havadan müdahale edilerek söndürülmeye çalışılıyor.


Edinilen bilgiye göre, yangına müdahale eden helikopterlerden birinin su balonunda arıza meydana geldi. Yangına bir helikopterle müdahale edildi, havanın kararmasıyla helikopter müdahalesi durdu. Yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı, Akdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:42 Kaynak: İHA
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