Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da orman yangını (2)
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Afyonkarahisar'da orman yangını (2)

1 saat önce

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIAfyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesi yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Afyonkarahisar'da orman yangını (2), System.String[]

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesi yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Helikopterler hava kararıncaya kadar söndürme çalışmalarına katılırken, arazözler ve çok sayıda orman işçisi de alevlere karadan müdahale etti. Alevlerin çevredeki köylerde bulunan yerleşim yerleri ve tarım alanlarına sıçramaması için ekipler yoğun çaba harcadı. Bölgeye sevk edilen iş makineleri de hazır bekletildi. Uzun uğraşların ardından yangını kontrol altına alan ekipler soğutma çalışmasını sürdürüyor.


Başmakçı, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:21 Kaynak: DHA
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