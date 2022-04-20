Afyonkarahisar'da ormanda kaçak ağaç kesen kişiye işlem yapıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da ormanda kaçak ağaç kesen kişiye işlem yapıldı

20.04.2022 18:31
Afyonkarahisar'da ormanda kaçak ağaç kesen kişiye işlem yapıldı

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde ormanda kaçak ağaç kesen kişiye cezai işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde ormanda kaçak ağaç kesen kişiye cezai işlem uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yeşilhisar Yaylası'ndaki ormanlık alanda yaptığı çalışmada, R.T'yi ağaç keserken suç üstü yakaladı.

Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerince, R.T'ye "Orman Kanununa Muhalefet"ten 2 bin lira ceza kesildi.

R.T'nin kestiği ağaçlara da el konuldu.??????????????

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Karahisar, Hisarcık, Jandarma, Hocalar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da ormanda kaçak ağaç kesen kişiye işlem yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da ormanda kaçak ağaç kesen kişiye işlem yapıldı - Son Dakika
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