Afyonkarahisar'da ortaokul öğrencileri ders materyallerini "geri dönüşüm"den çıkardı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Hamidiye Ortaokulu öğrencileri, ders materyallerini geri dönüşüm malzemelerinden hazırladı.

Geri dönüşüm bilincini kazandırmak amacıyla Romanya, Slovenya, İspanya ve Fransa ortaklı "Eco-friendly materials" adlı "eTwinning" projesine, Hamidiye Ortaokulu'ndan 2 öğretmen ve 50 öğrenci katıldı.

Proje kapsamında öğrenciler, evlerindeki geri dönüşüm kutularında biriktirdikleri atık malzemelerle derslerine yönelik materyal hazırladı.

İngilizce öğretmeni Hülya Bırtıl, AA muhabirine, proje ile öğrencilere geri dönüşüm bilinci aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinin yeniden değerlendirilmesinin önemini anlaması bakımından projenin önemine işaret eden Bırtıl, "İngilizce dersine yönelik materyaller hazırlamalarını istedim. Plastik pet şişeden kuklalar yaptık. Kuklaları konuşturduk. İngilizce kelime çalışmaları yaptık. 6. ve 7. sınıf öğrencileri ile çalıştık. Yabancı ortaklarımız da vardı ve projenin dili İngilizceydi. Öğrenciler yabancı arkadaşlarıyla iletişim kurabildiler." diye konuştu.

Okulun müdürü Nevzat Çakar da uzaktan eğitim sürecinde yürütülen projeye, öğretmenlerin ve öğrencilerin yanı sıra velilerin de katkı sunduğunu anlattı.

Bu tür faaliyetlerin tüm okullarda çevre adına yapılması taraftarı olduklarını ifade eden Çakar, bu konuda öncü olmaya çalıştıklarını dile getirdi.