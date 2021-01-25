Afyonkarahisar'da otelin bahşiş kutusunun çalınmasına ilişkin yakalanan 4 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da otelin bahşiş kutusunun çalınmasına ilişkin yakalanan 4 zanlı serbest bırakıldı

25.01.2021 20:53
Afyonkarahisar'da otelin bahşiş kutusunun çalınmasına ilişkin yakalanan 4 zanlı serbest bırakıldı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çalıştıkları otelin bahşiş kutusunu çaldıkları öne sürülen ikisi yabancı uyruklu 4 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çalıştıkları otelin bahşiş kutusunu çaldıkları öne sürülen ikisi yabancı uyruklu 4 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, otel çalışanları Endonezya uyruklu S.N.L. ile K.S, isimli kadınlar, masaj bölümünde içerisindeki 5 bin 800 lira bulunan bahşiş kutusunu çaldı.

Otelin arka kapısından çıkan kadınlar, kendilerine yardımcı olan A.Ş. ile M.Ş.U'yla kiralık bir otomobille kaçtı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, oteldeki güvenlik kamerası ile plaka tanıma sistemi (PTS) kayıtlarını inceledi.

Kiralık otomobilin Isparta'da olduğunu tespit eden ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da otelin bahşiş kutusunun çalınmasına ilişkin yakalanan 4 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika


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