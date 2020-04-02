Afyonkarahisar'da otizmli çocuklardan

Afyonkarahisar'daki otizmli çocuklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri için çektikleri videoyla "Evde kal Türkiye" çağrısı yaptı.

Afyonkarahisar Otizmli Çocuklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerinin evlerinde çektikleri kısa videolarda otizmli çocuklar, hem 2 Nisan Dünya Otizm Günü'ne hem de Sağlık Bakanlığınca yapılan "Evde kal" çağrısına dikkati çekti.

Çocuklar, ellerinde "2 Nisan Dünya Otizm Günü" yazılı pankartların da yer aldığı videolarında, "Koronavirüs var evde kal Türkiye", "Evde hayat var", "Süreç uzamasın lütfen", "Biz sürekli evdeyiz, siz de sağlığınız için evde kalın", "Biz özel çocuklar için evde kal Türkiyem, lütfen" ve "Bu tecritten hep beraber çıkalım, evde hayat var" diye seslendi.

Dernek başkanı Fatma Kilci Kavas, yaptığı açıklamada, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Kovid-19 salgınında evde kalan otizmli ailelerin büyük fedakarlık gösterdiğini söyledi.

Otizmli çocukların önceden düzenli bir hayata sahip olduğunu ve mevcut durum dolayısıyla evlerinden dışarı çıkmadığını belirten Kavas, şunları kaydetti:

"Bütün dünya ülkeleri şu anda Kovid-19 ile mücadele ediyor. Otizmli ailelerimiz, canları sıkılan çocuklarını evlerinde tutabilmek için büyük gayret gösteriyorlar. Fedakar ailelerimize sabır ve kolaylıklar diliyorum. Özel eğitimle hayata tutunan melek yüzlü otizmli çocuklarımız için sürecin uzamaması noktasında herkesin evlerinde kalmasını ve dışarı çıkmamasını rica ediyoruz."