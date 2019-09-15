Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da otobüs devrildi: 1 ölü, 40 yaralı
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Afyonkarahisar'da otobüs devrildi: 1 ölü, 40 yaralı

40 dakika önce

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Kütahya-Afyonkarahisar karayolu üzerinde meydana geldi. İstanbul'dan Antalya'ya seyahat eden bir yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir sebepten devrildi. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 ölü, 40 yaralı olduğu öğrenildi.

(İHA)

Afyonkarahisar'da otobüs devrildi: 1 ölü, 40 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:35 Kaynak: İHA
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