Afyonkarahisar'da otobüs kazalarının önlenmesi için toplantı yapıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da otobüs kazalarının önlenmesi için toplantı yapıldı

11 dakika önce

Afyonkarahisar'da Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında otobüs kazalarının önlenmesine yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Afyonkarahisar'da otobüs kazalarının önlenmesi için toplantı yapıldı, System.String[]

Afyonkarahisar'da Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında otobüs kazalarının önlenmesine yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Valilik binasındaki toplantının açılışında konuşan Vali Tutulmaz, son dönemde trafik kazalarında artış yaşandığına dikkati çekti.

Tutulmaz, şunları kaydetti:

"İlimiz açısından çok artış olmadı ama ülke genelinde böyle bir sıkıntı oldu. Kurallara uymak hem günlük hayatta hem de trafikte çok önemli. Güçlü devlet, etkin devlet, büyük devlet ancak kurallara uymakla mümkün olur. Kuralın olmadığı hiçbir toplum yok ancak kurala uyup uymamayla ilgili farklılık var. Toplumlar arasında. Kurala uyan toplumlar daha zengin, daha müreffeh, insan hakları daha gelişmiş toplumlar fakat kurala uymayan toplumlar daha geri kalmış, insan hakları daha geri kalmış, demokrasisi oturmamış toplumlardır. Onun için toplum olarak sadece trafikte değil her alanda kurala uymamız gerekir diye düşünüyorum."

Vali Tutulmaz ayrıca şehrin bazı noktalarında elektronik denetleme sistemine geçildiğini belirterek sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Toplantıya, Vali Tutulmaz'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, emniyet ve jandarma yetkilileri, otobüs firması sahipleri, temsilcileri, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Mustafa Tutulmaz, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:06 Kaynak: AA
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